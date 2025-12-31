Umrlega potapljača ponoči prenesli iz Škocjanskih jam

Ekipa jamarskih reševalcev je ob 3.20 prinesla umrlega jamarja potapljača iz Škocjanskih jam. Reševalno akcijo so začeli po torkovi dopoldanski nesreči, z iznosom v nesreči umrlega pa so začeli v torek okoli 19.30. Uradni vzrok nesreče še ni znan, doslej znane podrobnosti bodo predstavniki Jamarske reševalne službe predstavili v izjavi ob 10. uri.

Kot so zapisali na profilu Štaba Civilne zaščite za Primorsko-notranjsko na družabnem omrežju, je ekipa jamarskih reševalcev ob 3.20 prinesla umrlega jamarja potapljača iz Škocjanskih jam. »Ob izrednih naporih in dobro organizirani akciji ekip jamarskih reševalcev jim je uspel prenos pokojnika po zahtevni poti iz Škocjanskih jam. Zahvala za pomoč pri uspešno izvedeni intervenciji gre tudi domačim gasilcem, občinskem štabu Civilne zaščite Občine Divača in Parku Škocjanske jame,« so navedli.

Nesreča se je, kot smo pisali, zgodila med raziskovalno akcijo jamarjev potapljačev v še neraziskanem delu Škocjanskih jam. V potopu so sodelovali trije jamarji potapljači, ki jim je pomagala 11-članska podporna ekipa. Okoli 11. ure so se potopili v prvi sifon, iz njega pa sta se vrnila dva potapljača. Ponesrečenega potapljača so prenesli iz sifona in začeli oživljanje, vendar neuspešno. Predsednica države Nataša Pirc Musar je izrekla sožalje svojcem umrlega jamarja in se zahvalila vsem pripadnikom in pripadnicam reševalnih ekip. Zahvalo reševalcem ter sožalje svojcem in prijateljem pokojnika je izrekel tudi obrambni minister Borut Sajovic, so še zapisali v Štabu Civilne zaščite za Primorsko-notranjsko.