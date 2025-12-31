  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA

Umrlega potapljača ponoči prenesli iz Škocjanskih jam

Uradni vzrok nesreče še ni znan.
Škocjanske jame so bile usodne za 49-letnika. Foto: Leon Vidic
Škocjanske jame so bile usodne za 49-letnika. Foto: Leon Vidic
STA, B. K. P.
 31. 12. 2025 | 07:30
 31. 12. 2025 | 07:31
1:53
Ekipa jamarskih reševalcev je ob 3.20 prinesla umrlega jamarja potapljača iz Škocjanskih jam. Reševalno akcijo so začeli po torkovi dopoldanski nesreči, z iznosom v nesreči umrlega pa so začeli v torek okoli 19.30. Uradni vzrok nesreče še ni znan, doslej znane podrobnosti bodo predstavniki Jamarske reševalne službe predstavili v izjavi ob 10. uri.

Kot so zapisali na profilu Štaba Civilne zaščite za Primorsko-notranjsko na družabnem omrežju, je ekipa jamarskih reševalcev ob 3.20 prinesla umrlega jamarja potapljača iz Škocjanskih jam. »Ob izrednih naporih in dobro organizirani akciji ekip jamarskih reševalcev jim je uspel prenos pokojnika po zahtevni poti iz Škocjanskih jam. Zahvala za pomoč pri uspešno izvedeni intervenciji gre tudi domačim gasilcem, občinskem štabu Civilne zaščite Občine Divača in Parku Škocjanske jame,« so navedli. 

Nesreča se je, kot smo pisali, zgodila med raziskovalno akcijo jamarjev potapljačev v še neraziskanem delu Škocjanskih jam. V potopu so sodelovali trije jamarji potapljači, ki jim je pomagala 11-članska podporna ekipa. Okoli 11. ure so se potopili v prvi sifon, iz njega pa sta se vrnila dva potapljača. Ponesrečenega potapljača so prenesli iz sifona in začeli oživljanje, vendar neuspešno. Predsednica države Nataša Pirc Musar je izrekla sožalje svojcem umrlega jamarja in se zahvalila vsem pripadnikom in pripadnicam reševalnih ekip. Zahvalo reševalcem ter sožalje svojcem in prijateljem pokojnika je izrekel tudi obrambni minister Borut Sajovic, so še zapisali v Štabu Civilne zaščite za Primorsko-notranjsko.

nesrečapotapljačŠkocjanske jamereševanjesmrt
08:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V PERUJU

Pri svetovno znani znamenitosti trčila vlaka, ranjenih najmanj 40 ljudi (FOTO)

Približno polovica od njih je v resnem stanju, njihovo državljanstvo za zdaj ni znano.
31. 12. 2025 | 08:07
08:00
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI INTERVJU

Nataša Pirc Musar za Slovenske novice: »Politika je letos pokazala oba obraza«

Predsednica države si v novo leto želi stopiti umirjeno in hvaležno, ob tem pa v prazničnem času ne pozablja niti na resnejša vprašanja: o stanju v politiki, odnosih na vrhu države in odgovornosti, ki jo prinaša leto pred volitvami.
Nina Čakarić31. 12. 2025 | 08:00
07:57
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Praznični tatarec po družinskem receptu iz Logarske doline

Praznična klasika – recept za tatarski biftek z ročno rezanim mesom in uravnoteženo domačo majonezo.
Odprta kuhinja31. 12. 2025 | 07:57
07:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VARČEVALCI OBUPANI

Po filmsko zvrtali luknjo v sef hranilnice, škoda milijonska

Dogodek je šokiral tako nemške preiskovalce kot varčevalce.
31. 12. 2025 | 07:50
07:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Umrlega potapljača ponoči prenesli iz Škocjanskih jam

Uradni vzrok nesreče še ni znan.
31. 12. 2025 | 07:30
07:22
Novice  |  Slovenija
ZADNJI DAN V LETU

Banke, pošte in trgovine danes s skrajšanim urnikom

Trgovine so bodo večinoma zaprle ob 17. ali 18. uri.
31. 12. 2025 | 07:22

