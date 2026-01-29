Znana je sodba za upokojenko, ki je Vasilija zadušila z žlicami hrane

SOJENJE

Upokojenka Damjana Paulin je tako ravnala malomarno. Med hranjenjem bi moral biti Vasilije Pavlović v sedečem položaju.

Da je 69-letna upokojenka Damjana Paulin iz Kranja pred skoraj osmimi leti iz malomarnosti ubila 83-letnega Ljubljančana Vasilija Pavlovića, za tričlanski senat ljubljanskega okrožnega sodišča ni dvoma. Včeraj ji je njegova predsednica, sodnica Katarina Gabrijel-Muhič izrekla pogojno zaporno kazen v višini enega leta, s preizkusno dobo štirih let. Pavlovićev sin Vojislav, ki je bil v vlogi zasebnega tožilca, je prek svoje pooblaščenke, odvetnice Vlaste Petrucci zahteval za deset mesecev več pogojne zaporne kazni. A kot je poudarila sodnica, je senat ocenil, da bi bila takšna kazen, glede na ...