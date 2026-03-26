Uresničuje se najhujše: veter na Gorenjskem prevrnil celo tovornjak (FOTO)

Apokaliptične napovedi vremenoslovcev se uresničujejo. Na severu države je zapihal močan severni veter, ki odnaša vse pred seboj, lomi drevje, prevrača celo tovornjake. Fotografija slednjega je šokirala in prestrašil uporabnike družabnih omrežij, ki kar niso verjeli, da so na Gorenjskem, natančneje v okolici Vrbe, možni tako močni sunki vetra. Po prvih informacijah naj bi bila prikolica prevrnjenega tovornjaka sicer najverjetneje prazna, kar pomeni, da je bilo vozilo zaradi manjše teže še posebej izpostavljeno sunkom vetra. Kljub temu velja previdnost, upoštevajte opozorila pristojnih, ki krožijo že ves dan, in varnega zavetja doma ne zapuščajte, če to ni nujno potrebno.

Močan veter je veliko škode povzročil tudi na širšem območju Vrbe. Poškodovana je streha Osnovne šole Žirovnica, prav tako pa so poškodbe nastale na kompleksu Prešernove rojstne hiše v Vrbi, v žirovniški šoli v petek zaradi močnega vetra ne bo pouka. Kot smo že pisali, prav tako jutri odpade pouk v vseh jeseniških osnovnih šolah, vrtcih, Srednji šoli Jesenice in Gimnaziji Jesenice. Kot so sporočili iz štaba Civilne zaščite Žirovnica, sunki vetra presegajo 90 kilometrov na uro. Gasilci iz Zabreznice in Smokuča so skupaj s poklicnimi gasilci z Jesenic že od dopoldneva na terenu, kjer odpravljajo posledice vetra, med drugim odkrite strehe, podrto opremo, poškodovane električne drogove in izpade elektrike.

Za sever Slovenije so vremenoslovci sicer zaradi močnega vetra prižgali rdeči alarm. V občini Bovec je po poročanju Uprave Republike Slovenija za zaščito in reševanje veter odkril več streh na gospodarskih in poslovnih objektih, podrta drevesa so ovirala promet, tudi v občini Kobarid je močan veter odkrival strehe stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, zaradi katerih je bil prekinjen oziroma onemogočen promet. Podobne težave se pojavljajo tudi v drugih delih države, predvsem na zahodu in severu.