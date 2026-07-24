Usoden klic neznanke: občana z območja Slovenj Gradca grdo nategnila

Na območju Slovenj Gradca je občana poklicala neznanka in ga pod pretvezo, da mu bo pomagala na njegov transakcijski račun prenesti sredstva, ki naj bi jih zaslužil z nakupom kripto valut. Prepričala ga je, da je pred leti vložil 50 evrov v nakup kripto valut ter da ima sedaj na računu dobrih 8000 e, ki mu jih bo pomagala prenesti na njegov transakcijski račun. Občan je sledil njenim navodilom in naslednji dan opazil, da mu je z računa pobrala dobrih 4000 evrov, so navedli na PU Celje.

Ukradel ji je 500 evrov

Na območju Rogaške Slatine pa je do spletne goljufije prišlo, ko je storilec poklical občanko in ji povedal, da je potrebno posodobiti njeno spletno bančništvo. Občanka je sledila njegovim navodilom, nato pa ugotovila, da je z njenega računa ukradel dobrih 500 evrov.