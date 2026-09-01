Usoden padec z e-skirojem: 46-letniku v Slovenskih Konjicah ni bilo pomoči

Danes, okoli 16.30 ure so bili celjski policisti obveščeni o prometni nesreči voznika e-skiroja v Slovenskih Konjicah.

Po prvih podatkih je 46-letni voznik e-skiroja na Ulici Toneta Melive nenadno zapeljal v desno in padel. Kljub hitremu nudenju pomoči je umrl. Voznik je pri vožnji uporabljal zaščitno čelado, so še navedli na PU Celje.