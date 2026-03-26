Usoden zdrs v Logatcu, motorist končal s hudimi poškodbami

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 771 klicev, 226 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 44 nanašalo na kriminaliteto, 52 na javni red in mir, ter 95 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali štiri tatvine, štiri vlome (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in dva primera poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini, enemu osumljencu so odredili pridržanje in zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

S področja prometne varnosti so obravnavali 27 prometnih nesreč z materialno škodo, sedem nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in dve prometni nesreči, v kateri sta bila huje poškodovana motorista. Večkratnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so zasegli vozilo. Nekaj čez 10. uro so v naselju Pod Grintovcem, v Logatcu obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil samoudeležen motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje motorista, ki je izgubil nadzor nad motorjem, padel ter se pri tem huje telesno poškodoval. Njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.