Usodna fotografija pod Triglavom: pohodnik zdrsnil 30 metrov v globino in umrl

V ponedeljek ob 16. uri je Regijski center za obveščanje Kranj tamkajšnje policiste obvestil o nesreči v gorah na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 70-letni pohodnik, državljan Nemčije, odšel na rob manjše grape oziroma melišča in nameraval napraviti fotografijo, pri tem pa je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo,« so podrobnosti gorske nesreče opisali na Policijski upravi (PU) Kranj.

Zaradi hudih telesnih poškodb je moški, ki je bil po navedbah PU Kranj, primerno opremljen za pot v gore, na kraju nesreče umrl. Aktivirani so bili reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana in dežurna posadka GRZS s helikopterjem Slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljala v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja nesreče in nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah tragične nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Kranj.