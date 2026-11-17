Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes začelo sojenje zaradi nesreče z raftom, v kateri je junija 2019 na območju Radovljice umrla indijska turistka. Tožilstvo vodji blejskega podjetja Funturist Aljoši Horvatu in voditelju čolna Žanu Mekini očita kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Obdolžena krivdo zanikata.

Foto: Dejan Javornik

Foto: Dejan Javornik

Tožilka Mojca Gruden obema očita kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti iz malomarnosti, katerega posledica je bila smrt, za kar je zagrožena kazen do osem let zapora. Kot je navedla tožilka, sta se oba obdolžena zavedala, da gre za nevarno dejavnost in nista zagotovila potrebne varovalne opreme, Mekina pa tudi ni imel zadostnega znanja za vodenje rafta.

Tožilka Horvatu očita, da je Mekini odredil, da skupino osmih turistov iz Indije z raftom popelje po Savi, čeprav se je zavedal, da nima opravljenega izpita za voditelja rafta in za reševalca iz vode. Prav tako se je zavedal, da bi turisti potrebovali reševalni jopič, ki zagotovi, da se oseba ob padcu v vodo obrne na hrbet, kar prepreči utopitev. Mekini očita, da je čoln vodil, čeprav za to ni imel opravljenega izpita. Poleg tega se, kot je navedla tožilka, pred spustom po reki ni prepričal, ali udeleženci znajo plavati.

Kot so prišli do zavoja S, kjer so brzice in vodni tok močnejši, je izgubil oblast nad raftom, ki je tako trčil v skalo. Vsi udeleženci, med katerimi sta bila tudi dva petletna otroka, so padli v vodo.

Neodzivno sta jo iz vode spravila krajana

Medtem ko so se ostali rešili, je 34-letnico tok vode z glavo navzdol odnesel 600 metrov niže, kjer sta jo pri vasi Mišače neodzivno iz vode spravila krajana in jo oživljala do prihoda reševalcev. S helikopterjem so jo prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer pa je zaradi večorganske odpovedi po utopitvi in sekundarnem srčnem zastoju umrla.

Oba obdolžena sta storitev kaznivega dejanja zavrnila že pred tremi leti na predobravnavnem naroku. Sodnica Nina Prosen pa je na današnjem začetku glavne obravnave prebrala zagovor, ki sta ga podala že v preiskavi. »Res mi je žal za nesrečo in tragični dogodek, ampak zanj ne morem biti odgovoren. Ves čas iščem vzrok, pa ga ne najdem. Kot vedno je bilo storjeno vse za varnost ljudi,« je dejal Horvat. Pojasnil je, da sta bila takrat na raftu celo dva spremljevalca in da je bil Mekina povsem usposobljen za vodnika čolna in za reševanje iz vode, kot kineziolog pa tudi vešč ustreznih reakcij v takšnih situacijah.

Horvat: Raft je bil opremljen z vso varnostno opremo

Danes je Horvat pojasnil, da je bil takrat edini v Sloveniji z mednarodno licenco inštruktorja za usposabljanja vodnikov in da je Mekina prestal vsa usposabljanja pod njegovim vodstvom. Dejal je, da Rafting zveza Slovenije, kjer je bil pred tem tudi sam inštruktor, takrat ni več izvajala usposabljanj za vodnike raftov, tako da tečajev v Sloveniji ni, čeprav po zakonu piše, da morajo vodniki rafta imeti opravljeno usposabljanje. Horvat je zagotovil, da je bil raft opremljeno z vso varovalno opremo.

Glede očitka, da bi morali udeleženci imeti rešilni jopič, pa je pojasnil, da po vsem svetu za rafting uporabljajo vzgonski pripomoček, ki je edini primeren za uporabo na divjih vodah. Tudi uprava za pomorstvo, ki je v njihovi družbi redno opravljala preglede, ni imela nobenih pripomb.

Tudi Mekina je izpostavil, da mu je zelo hudo za umrlo gospo. »Njena nesrečna smrt ni vplivala le na njeno družino, ampak tudi name,« je dejal in zagotovil, da je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da ne bi prišlo do tragedije. »Zato ne morem sprejeti teze, da sem ravnal malomarno. Žal pa vse moje znanje in veščine niso bile dovolj. Šlo je za tragičen splet okoliščin,« je navedel.

Na sodišču je bil zaslišan Rok Mubi, ki je bil kot vajenec takrat prisoten na čolnu. Povedal je, da je Mekina turistom predal vse varnostne napotke in jih vprašal, če znajo plavati, kar so potrdili. Vse do zavoja S so upoštevali navodila Mekine, nato pa v kritičnem trenutku nehali veslali, zato je tok potegnil čoln, je pojasnil. Zasliševanje prič se bo nadaljevalo v četrtek.