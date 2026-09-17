Usodnih šest strelov: zaradi umora Bošnjaka Edina obtožba za Srba Igorja

NA SODIŠČU

Za zločin v Trnavi pri Braslovčah je že pravnomočno obsojen Uroš Vozlič.

Celjski policisti so septembra 2023 v Trnavi pri Braslovčah obravnavali najhujše kaznivo dejanje zoper življenje in telo, to je umor. V postelji najete sobe je ustreljen obležal državljan Bosne in Hercegovine Edin Delić. Za ta zločin v sostorilstvu so obremenili Savinjčana Uroša Vozliča in Srba Igorja Velisavljevića. Vozlič se je znašel v priporu, Srb pa je bil kar dolgo na begu, a pred letom dni le pristal za slovenskimi zapahi. Medtem so Vozliču že sodili in ga nedavno obsodili na dobrih 23 let ječe, Velisavljević pa pri nas prestaja kazen zaradi mamilarskih grehov. A ravno v času, ko je ...