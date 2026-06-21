Ustavili so ga dvakrat v eni noči, voznik pijan, prehiter in brez čelade

V sredo ob 22.49 so novogoriški uniformiranci v Novi Gorici obravnavali voznika skuterja, ki ni uporabljal zaščitne čelade in je zapeljal čez pločnik. Med vožnjo je z vozila padel njegov 42-letni sopotnik, ob čemer se mu je z glave snela zaščitna čelada, pri padcu pa se je udaril v obraz in utrpel odrgnine po licu. Zdravniško pomoč je odklonil.

Policisti so 31-letnemu vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti; napihal je 0,57 mg/l. Zaradi več cestnoprometnih prekrškov, med drugim vožnje pod vplivom alkohola, vožnje brez zaščitne čelade in vožnje z neprilagojeno hitrostjo, so mu izdali plačilni nalog. Le nekaj ur pozneje, bilo je okoli pol treh zjutraj, so na Vojkovi cesti v Novi Gorici ponovno ustavljali istega voznika skuterja; tokrat je imel sopotnico. Na znake mož v modrem ni ustavil, temveč je vožnjo nadaljeval, nato pa se je za njim izgubila sled. Novogoriški policisti bodo 31-letniku tudi v tem primeru izdali plačilni nalog zaradi številnih kršitev prometne zakonodaje (vožnje brez zaščitne čelade, neupoštevanja znakov policistov za ustavljanje, neupoštevanja prometne signalizacije in neupoštevanja odredbe o prepovedi nadaljnje vožnje), so dodali na novogoriški policijski upravi.