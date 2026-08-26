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POLICIJSKI POSTOPEK V NOVI GORICI

Ustavili so ga ponoči, nato pa pri njem našli nekaj nevarnega

Pri 27-letniku zasegli snov, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo, in bokser, namenjen za napad.
Fotografija je simbolična. FOTO: Crossstudio Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Crossstudio Getty Images/iStockphoto
A. G.
 26. 8. 2026 | 07:26
 26. 8. 2026 | 07:26
2:40
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Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so ponoči v Rožni Dolini pri Novi Gorici izvedli policijski postopek s 27-letnim državljanom Bosne in Hercegovine. Med postopkom so pri njem odkrili več stvari, zaradi katerih bodo sledili nadaljnji postopki. Kot je sporočil Kristjan Mlekuš, vodja izmene v OKC PU Nova Gorica, so policisti pri 27-letniku zasegli snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zasežena snov bo poslana na analizo. Če bo analiza potrdila, da gre dejansko za prepovedano drogo, bodo policisti zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek.

Policisti pa pri postopku niso zasegli le sumljive snovi. 27-letniku so zasegli tudi nevaren predmet, namenjen za napad – bokser. Tudi zaradi tega bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o orožju. Primer tako opozarja tudi na nevarnost nošenja predmetov, ki so namenjeni napadu oziroma lahko ogrozijo varnost drugih ljudi. Policija ob tem poziva k previdnosti in odgovornemu ravnanju.

Kaj storiti, če naletimo na nevaren predmet?

Če občan naleti na predmet, za katerega sumi, da je nevaren, je najpomembnejše, da se ga ne dotika in ga ne premika. Prav tako ga ne sme poskušati razstavljati, poškodovati ali odnesti drugam. Če gre za predmet, ki bi lahko predstavljal neposredno nevarnost, se je treba umakniti na varno in preprečiti, da bi se mu približali drugi ljudje, predvsem otroci.

Policijo lahko o nevarnem predmetu obvestite na številko 113, v primeru neposredne nevarnosti oziroma potrebe po nujni pomoči pa pokličete 112.

Policija svetuje:

  • ne dotikajte se sumljivega ali nevarnega predmeta;
  • ne premikajte ga in ga ne poskušajte razstavljati;
  • ne odnašajte ga domov ali na policijsko postajo;
  • umaknite se na varno razdaljo;
  • preprečite dostop drugim osebam;
  • če je mogoče, opozorite ljudi v bližini na nevarnost;
  • pokličite policijo na 113 oziroma v nujnem primeru 112;
  • ob klicu čim bolj natančno povejte, kje se predmet nahaja in kaj ste opazili.

Pri nevarnih predmetih lahko že nepremišljeno ravnanje povzroči poškodbe, zato je najbolje, da jih občani prepustijo pristojnim službam.

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