Ustrelil bivšo ženo in potem še sebe! Sosedje: Nikoli nismo slišali, da bi se prerekala (FOTO)

HUDA TRAGEDIJA

Pri Moravčah posredovali tudi specialci.

»Česa takega ne bi nikoli pričakoval,« je komentar enega od sosedov ob včerajšnjem dogajanju v vasi Zgornje Koseze, kjer je dopoldne potekala obširna policijska akcija zaradi družinskega nasilja. Domnevni storilec je prišel pred hišo svoje nekdanje žene, čeprav naj bi imel prepoved približevanja. Bivšo ženo, ki jo je njegov prihod presenetil, je ustrelil, potem pa se je z orožjem skril v hišo. V hišo so spustili drone, s katerimi so ugotovili, da si je storilec sodil sam. V vasi nekaj kilometrov od Moravč se je začela obsežna policijska akcija, v kateri so sodelovali številni policisti in ...