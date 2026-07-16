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HUDA TRAGEDIJA

Ustrelil bivšo ženo in potem še sebe! Sosedje: Nikoli nismo slišali, da bi se prerekala (FOTO)

Pri Moravčah posredovali tudi specialci.
Policija ni uporabila prisilnih sredstev, ampak je z droni ugotovila, da si je storilec sodil sam. FOTOGRAFIJE: DEJAN JAVORNIK
Policija ni uporabila prisilnih sredstev, ampak je z droni ugotovila, da si je storilec sodil sam. FOTOGRAFIJE: DEJAN JAVORNIK
Simona Fajfar
 16. 7. 2026 | 05:00
2:50
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»Česa takega ne bi nikoli pričakoval,« je komentar enega od sosedov ob včerajšnjem dogajanju v vasi Zgornje Koseze, kjer je dopoldne potekala obširna policijska akcija zaradi družinskega nasilja. Domnevni storilec je prišel pred hišo svoje nekdanje žene, čeprav naj bi imel prepoved približevanja. Bivšo ženo, ki jo je njegov prihod presenetil, je ustrelil, potem pa se je z orožjem skril v hišo. V hišo so spustili drone, s katerimi so ugotovili, da si je storilec sodil sam. V vasi nekaj kilometrov od Moravč se je začela obsežna policijska akcija, v kateri so sodelovali številni policisti in ...
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Ustrelil bivšo ženo in potem še sebe! Sosedje: Nikoli nismo slišali, da bi se prerekala (FOTO)

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Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
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To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
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ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

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15. 7. 2026 | 10:57
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Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

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Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

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