Blaga kazen za nogometaša Matavža: uveden strokovni nadzor, družina že več kot leto dni živi skupaj

Potem ko so Slovenske novice v četrtek razkrile, da je bil nogometaš ND Gorica in nekdanji slovenski reprezentant Tim Matavž na Okrožnem sodišču v Novi Gorici pred tednom dni pravnomočno obsojen zaradi štirih kaznivih dejanj – nasilja v družini ter treh kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja – nam je Vrhovno državno tožilstvo RS potrdilo, da je v teku strokovni nadzor. »V zvezi z vašim novinarskim vprašanjem vam sporočamo, da je generalna državna tožilka po prejetem operativnem poročilu v zadevi odredila strokovni nadzor,« so nam odgovorili.

Matavž je bil zaradi nasilja nad ženo, s katero je poročen enajst let in pol in nad katero je zavržna dejanja izvajal najmanj v letih 2023 in 2024, po septembrskem podpisu sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom kaznovan s 60 dnevnimi zneski po 31 evrov, to je 1.240 evrov. Za vsako kaznivo dejanje zoper tri otroke je bil kaznovan z 20 dnevnimi zneski po 31 evrov, po 620 evrov na zanemarjanje in surovo ravnanje. Enotna denarna kazen za vsa dejanja pa je znašala 2.790 evrov.

Okrožna državna tožilka Marta Durnik Vukelić, ki je zanj predlagala denarno kazen, s tem pa v praksi omejila možnost strožjega izreka, je med olajševalnimi okoliščinami navedla Matavževo priznanje krivde, s katerim je družini prihranil boleč sodni postopek, njegovo kazensko in prekrškovno nekaznovanost, nakazilo dva tisoč evrov v dobrodelne namene ter dejstvo, da so se razmere v družini menda uredile in da že več kot leto dni ponovno živijo skupaj – na novem naslovu.