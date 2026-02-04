V Ajdovščini voznik sicer ni bil pijan, je pa vozil pod vplivom kokaina

Danes ob 3.30 so policisti Policijske postaje Nova Gorica v Solkanu ustavili in kontrolirali 34-letnega voznika osebnega avtomobila. Vozniku je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (0,93 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, čaka ga še srečanja s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Policisti ponovno opozarjajo, da je vožnja pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. Omenjene psihoaktivne substance (prepovedane droge, psihoaktivna zdravila itd.) zmanjšujejo človekove sposobnosti zaznavanja in predelave informacij, sposobnosti učinkovitega mišljenja in ustrezne motorične reakcije. Tako neposredno vplivajo na zmanjšanje prometne varnosti in povečajo možnost povzročitve prometne nesreče. Uživalci prepovedanih drog pogosto v prometu pogosto ne reagirajo dovolj hitro oz. pravočasno, imajo moteno koncentracijo, so nepozorni pri prehitevanju..., saj je motena njihova ocena časa in razdalje, imajo omejeno gibljivost oči, prepozno zavirajo. Pogosto je opaziti tudi povečano pripravljenost za tveganje, agresijo do okolice oziroma soudeležencev v prometu.

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo. Zagrožena sankcija za ta prekršek je globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Prav tako so policisti PP Nova Gorica včeraj v večernih urah, v naselju Plave ustavili 60-letnega voznika avtomobila in tudi njemu je rezultat odrejenega preizkusa alkoholiziranosti pokazal, da je bil pod vplivom alkohola (0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Tudi njemu je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Sum vožnje pod vplivom prepovedanih drog

Danes ob 12.45, so policisti PP Ajdovščina v Ajdovščini imeli v postopku 36-letnega voznika osebnega avtomobila. Slednjemu so odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom in rezultat je pokazal, da voznik ni bil pod vplivom alkohola (0,00 mg/l v izdihanem zraku). Prav tako mu je bil v postopku odrejen tudi hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, rezultat je bil pozitiven na prepovedane droge (kokain), zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Policisti PP Ajdovščina so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.