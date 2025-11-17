V Ankaranu z gasilnim aparatom objestno napadli dva Slovenca in več Italijanov

Galerija
V nedeljo, 16. novembra, okoli 1. ure so policisti v Ankaranu obravnavali kaznivo dejanje nasilništva, ki sta ga osumljena dva mladoletna domačina.
Ta sta skupaj s skupino oseb z gasilnim aparatom napadla in pretepla dva državljana Slovenije ter več državljanov Italije in jim povzročila lahke telesne poškodbe. En državljan Italije je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Izola.
»Zoper mladoletna osumljenca bodo policisti podali kazensko ovadbo,« je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Koper.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.