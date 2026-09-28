V avtomobilske goljufije zvabil brata in nečakinjo

NA ZATOŽNI KLOPI TRIJE DRUŽINSKI ČLANI

S ponarejenimi dokumenti kupovali vozila in jih prodajali na Balkan. Del ene izmed kriminalnih tolp, ki so jo razbili v Avstriji, tudi Slovenci.

Z deželnega kazenskega sodišča v Gradcu so nam potrdili, da so ta mesec končali sojenje zoper tri slovenske državljane in Srba, ki so jim očitali goljufijo z veliko premoženjsko škodo. V sodelovanju je četverica po Avstriji na lizing odkupovala rabljena vozila, nakar so jih prodali na Balkan. Naši severni sosedje se že dve desetletji soočajo s povečanim številom kraj ter drugih odsvojitev raznih vozil. Leta 2009 – ko so pri njih ukradli okoli devet tisoč avtomobilov – so ustanovili tudi poseben preiskovalni oddelek KFZ (ta kratica v nemščini pomeni motorno vozilo). Oddelek KFZ se ukvarja tudi ...