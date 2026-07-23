V avtomobilu ne puščajte vrednih stvari, ostanete lahko brez njih

V četrtek okrog pol osme ure zvečer so policisti Policijske postaje Ajdovščina obravnavali tatvino iz osebnega avtomobila na območju naselja Ustje v okolici Ajdovščine. Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec iz parkiranega osebnega vozila, ki je bilo parkirano na makadamski poti v bližini ene od stanovanjskih hiš, iz nakupovalne torbe ukradel gotovino in zlat prstan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

»Z namenom preprečevanja tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj policisti Policijske uprave Nova Gorica občane in občanke ponovno opozarjamo, da v vozilih ne puščate denarja, nakita, torbic, denarnic ali drugih vrednejših predmetov na vidnih mestih (npr. na sedežih, policah ali na drugih vidnih mestih), saj lahko ti privabijo storilce kaznivih dejanj. Prav tako vrednejši predmeti (denar, bančne kartice, zlatnina …) ne sodijo v predale vozil,« so ob tem zapisali na PU Nova Gorica.

Policisti občanom svetujejo še: »Ko zapuščate vozilo, je treba zakleniti vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo in vključiti alarmno napravo. Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo to takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličete na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 in do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.«