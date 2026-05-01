UJET

Razkrivamo vse podrobnosti! Aretirali krivca za umor Ljubljančana Danijela Božića, pod lažno identiteto bival v Srbiji

Črnogorec Bojan Stanojević tam živel na črno ter z lažnimi dokumenti, zaradi česar so mu odvzeli prostost.
Stanojevića ujeli v Srbiji iz povsem drugega razloga. FOTO: Aleksander Brudar
Stanojevića ujeli v Srbiji iz povsem drugega razloga. FOTO: Aleksander Brudar
Boštjan Celec
 1. 5. 2026 | 20:50
4:50
V Beogradu so pripadniki srbske kriminalistične policije, službe za zatiranje kriminala in oddelka za posebne operacije v hitri akciji prijeli 37-letnega črnogorskega državljana Bojana Stanojevića. Ime ni neznanka niti slovenskim policistom, tožilcem in sodnikom, saj je bil v Sloveniji dvakrat obsojen kot član kavaškega klana. A srbski organi pregona so ga tokrat pridržali zaradi drugih razlogov, ki niso povezani z dejanji, storjenimi na našem ozemlju.

Kriv ugrabitve in likvidacije

Prijeli so ga, potem ko so ugotovili, da v Srbiji biva nelegalno ter s ponarejenimi dokumenti. Z njim se zdaj ukvarjajo beograjski tožilci. Po podatkih tamkajšnjih policistov naj bi Stanojević sicer pripadal vračarskemu klanu, ki pa je le beograjska podružnica kavaškega. V roke slovenskih policistov je padel 15. novembra 2019, ko so ga kavaški šefi poslali v našo državo, da slovenski celici klana pomaga pri ugrabitvi in mafijski likvidaciji Ljubljančanov Danijela Božića in Žarka Tešanovića. Tistega novembrskega dne jim je pri Ankaranu uspela le ugrabitev Božića, ki so ga odpeljali v neznano, skoraj popolnoma slepega Tešanovića pa je rešila akcija policistov.

Slovenija kriminalcem jemlje državljanstvo, domnevni član kavaškega klana jo je popihal v Bosno

Božićeva tragična usoda je znana. Njegovo truplo so 15 dni pozneje našli v gozdu pri Naklem pri Kranju. Sprva so ga grozovito mučili, potem pa hladnokrvno ubili.

Skupaj s Tešanovićem in še nekaterimi jih je namreč vodstvo klana okrivilo za krajo milijon evrov vredne droge iz hiše na Okroglem v noči na 26. oktober 2019. Še (najmanj) dva slovenska državljana so kavčani osumili kraje njihovega kokaina in oba sta že mrtva, vendar njunih krvnikov niso odkrili. Blejčana Davida Šolajo so prerešetali v Španiji, Igorja Mančića pa ustrelili sredi Ljubljane.

Zakaj sodišče Stanojeviću po izreku 19-letne zaporne kazni ni odredilo pripora, je v obrazložitvi sodbe povedala sodnica Klavdija Bercieri. Po njenih besedah sme sodišče pripor zaradi begosumnosti odrediti, če se oseba skriva. »Sodišče ugotavlja, da ni nobenih podatkov, da bi se obtoženec skrival, saj je v Črni gori na sodišču znanem naslovu. Do sedaj je bil tudi vedno na voljo za vročanje sodnih pisanj.« Po njenih besedah torej trenutno ni razloga za odreditev pripora. »Če pa bi se kasneje izkazalo, da obtoženi Stanojević ne bi bil na razpolago sodišču, tudi glede izvršitve kazni, pa je pripor mogoče odrediti v kasnejših fazah postopka.«

Stanojeviću in soobtoženim so zaradi protipravnega odvzema prostosti Božiću in poskusa tega dejanja na škodo Tešanovića sodili v Kopru. Tam je višje sodišče znižalo mastne kazni okrožnega, tako da zdaj pravnomočno velja, da sta na leto in pol zapora obsojena Stanojević in šef slovenske celice kavaškega klana Klemen Kadivec.

Mama brutalno umorjenega Danijela Božića: »Kako bi se počutili, če bi bil to njihov otrok?«

Za Božićev umor in poskus umora Tešanovića pa je na ljubljanskem sodišču potekalo sojenje Klemnu Kadivcu, njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Stanojeviću, Vladanu Kljajeviću in Semirju Hajdarpašiću. Marca je bila izrečena prvostopenjska sodba: Klemnu je pripadlo enotnih 28 let zapora (13 let za poskus umora in 25 let za umor), bratu enotnih 25 let (9 za poskus in 23 let za umor) ter Stanojeviću enotnih 19 let (12 za poskus in 15 za umor). Drugi so bili zaradi pomanjkanja dokazov oproščeni.

V tej zadevi je Stanojević sojenje spremljal na daljavo prek videokonference, domnevno iz zasebnega prostora v Črni gori. Kdo ve, ali je bilo to res, glede na to, da so ga zdaj prijeli v Srbiji. Tako kot soobtoženi je tudi on krivdo odločno zanikal in pripomnil: »Ničesar, kar mi očita tožilstvo, ne razumem, saj mi je vse, kar je tožilka prebrala iz obtožnice, očitalo že tožilstvo v Kopru, kjer so mi sodili. Ne razumem, kako mi lahko tožilstvo očita sodelovanje pri umoru Božića, saj sem bil jaz 15. novembra 2019 dopoldan že v policijskem pridržanju v Kopru.«

Slovenija išče štiri pripadnike kavaškega klana: Do smrti so ga mučili v vili

Toda tožilka Mateja Gončin mu je pojasnila, da mu očita, da je v Slovenijo leta 2019 prišel z namenom »izvršitve kaznivih dejanj, ki so imela za cilj« umor Božića in Tešanovića. Seveda v skladu s hudodelskim načrtom.

Bojan Stanojević je bil sicer od aretacije novembra 2019 v priporu, ker pa do aprila 2022 v koprski zadevi ni bila izrečena prvostopenjska sodba, minili pa sta dve leti od vložitve obtožbe, je odkorakal na svobodo. Ter jo – seveda še pred vložitvijo ravno tako priporne obtožbe za umor Božića – urno ucvrl iz naše države. 

 

20:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
