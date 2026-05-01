Razkrivamo vse podrobnosti! Aretirali krivca za umor Ljubljančana Danijela Božića, pod lažno identiteto bival v Srbiji

V Beogradu so pripadniki srbske kriminalistične policije, službe za zatiranje kriminala in oddelka za posebne operacije v hitri akciji prijeli 37-letnega črnogorskega državljana Bojana Stanojevića. Ime ni neznanka niti slovenskim policistom, tožilcem in sodnikom, saj je bil v Sloveniji dvakrat obsojen kot član kavaškega klana. A srbski organi pregona so ga tokrat pridržali zaradi drugih razlogov, ki niso povezani z dejanji, storjenimi na našem ozemlju.

Kriv ugrabitve in likvidacije

Prijeli so ga, potem ko so ugotovili, da v Srbiji biva nelegalno ter s ponarejenimi dokumenti. Z njim se zdaj ukvarjajo beograjski tožilci. Po podatkih tamkajšnjih policistov naj bi Stanojević sicer pripadal vračarskemu klanu, ki pa je le beograjska podružnica kavaškega. V roke slovenskih policistov je padel 15. novembra 2019, ko so ga kavaški šefi poslali v našo državo, da slovenski celici klana pomaga pri ugrabitvi in mafijski likvidaciji Ljubljančanov Danijela Božića in Žarka Tešanovića. Tistega novembrskega dne jim je pri Ankaranu uspela le ugrabitev Božića, ki so ga odpeljali v neznano, skoraj popolnoma slepega Tešanovića pa je rešila akcija policistov.

Božićeva tragična usoda je znana. Njegovo truplo so 15 dni pozneje našli v gozdu pri Naklem pri Kranju. Sprva so ga grozovito mučili, potem pa hladnokrvno ubili.

Skupaj s Tešanovićem in še nekaterimi jih je namreč vodstvo klana okrivilo za krajo milijon evrov vredne droge iz hiše na Okroglem v noči na 26. oktober 2019. Še (najmanj) dva slovenska državljana so kavčani osumili kraje njihovega kokaina in oba sta že mrtva, vendar njunih krvnikov niso odkrili. Blejčana Davida Šolajo so prerešetali v Španiji, Igorja Mančića pa ustrelili sredi Ljubljane.

Zakaj sodišče Stanojeviću po izreku 19-letne zaporne kazni ni odredilo pripora, je v obrazložitvi sodbe povedala sodnica Klavdija Bercieri. Po njenih besedah sme sodišče pripor zaradi begosumnosti odrediti, če se oseba skriva. »Sodišče ugotavlja, da ni nobenih podatkov, da bi se obtoženec skrival, saj je v Črni gori na sodišču znanem naslovu. Do sedaj je bil tudi vedno na voljo za vročanje sodnih pisanj.« Po njenih besedah torej trenutno ni razloga za odreditev pripora. »Če pa bi se kasneje izkazalo, da obtoženi Stanojević ne bi bil na razpolago sodišču, tudi glede izvršitve kazni, pa je pripor mogoče odrediti v kasnejših fazah postopka.«

Stanojeviću in soobtoženim so zaradi protipravnega odvzema prostosti Božiću in poskusa tega dejanja na škodo Tešanovića sodili v Kopru. Tam je višje sodišče znižalo mastne kazni okrožnega, tako da zdaj pravnomočno velja, da sta na leto in pol zapora obsojena Stanojević in šef slovenske celice kavaškega klana Klemen Kadivec.

Za Božićev umor in poskus umora Tešanovića pa je na ljubljanskem sodišču potekalo sojenje Klemnu Kadivcu, njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Stanojeviću, Vladanu Kljajeviću in Semirju Hajdarpašiću. Marca je bila izrečena prvostopenjska sodba: Klemnu je pripadlo enotnih 28 let zapora (13 let za poskus umora in 25 let za umor), bratu enotnih 25 let (9 za poskus in 23 let za umor) ter Stanojeviću enotnih 19 let (12 za poskus in 15 za umor). Drugi so bili zaradi pomanjkanja dokazov oproščeni.

V tej zadevi je Stanojević sojenje spremljal na daljavo prek videokonference, domnevno iz zasebnega prostora v Črni gori. Kdo ve, ali je bilo to res, glede na to, da so ga zdaj prijeli v Srbiji. Tako kot soobtoženi je tudi on krivdo odločno zanikal in pripomnil: »Ničesar, kar mi očita tožilstvo, ne razumem, saj mi je vse, kar je tožilka prebrala iz obtožnice, očitalo že tožilstvo v Kopru, kjer so mi sodili. Ne razumem, kako mi lahko tožilstvo očita sodelovanje pri umoru Božića, saj sem bil jaz 15. novembra 2019 dopoldan že v policijskem pridržanju v Kopru.«

Toda tožilka Mateja Gončin mu je pojasnila, da mu očita, da je v Slovenijo leta 2019 prišel z namenom »izvršitve kaznivih dejanj, ki so imela za cilj« umor Božića in Tešanovića. Seveda v skladu s hudodelskim načrtom.

Bojan Stanojević je bil sicer od aretacije novembra 2019 v priporu, ker pa do aprila 2022 v koprski zadevi ni bila izrečena prvostopenjska sodba, minili pa sta dve leti od vložitve obtožbe, je odkorakal na svobodo. Ter jo – seveda še pred vložitvijo ravno tako priporne obtožbe za umor Božića – urno ucvrl iz naše države.