V BiH prijeli Sergeja Hrovata, za katerim je Slovenija izdala Interpolovo tiralico

Hrovata so prijeli okoli 13.30, ko so ga pripadniki Uprave kriminalistične policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske v sodelovanju s Policijsko upravo Prijedor izsledili in aretirali, poročajo bosanski mediji.

Po uradnih informacijah gre za osebo s kraticami S. H. iz Slovenije, za katero je bila tiralica razpisana prek Interpola Ljubljana zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj, povezanih s trgovino in prometom s prepovedanimi drogami po slovenski kazenski zakonodaji. Neuradno naj bi osumljenca izsledila specializirana enota za ciljno iskanje znotraj kriminalistične policije Republike Srbske.

Horvat bo v nadaljevanju predan v pristojnost Sodišča Bosne in Hercegovine, kjer bodo stekli postopki za njegovo izročitev Sloveniji.