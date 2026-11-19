V ljubljanskem Bizoviku se je zgodila drzna tatvina, pri kateri sta neznana storilca lastnico stanovanjske hiše oškodovala za približno 1500 evrov. Tatvina je bila skrbno načrtovana: medtem ko je eden od moških žensko zamotil s pretvezo, da je delavec telekomunikacijskega podjetja, je njegov pajdaš neopazno vstopil v hišo in iz nje odnesel gotovino ter nakit. Po podatkih Policijske uprave Ljubljana je eden od storilcev pristopil do stanovanjske hiše in se lastnici predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja. S pogovorom jo je prepričal, da je z njim odšla v garažo, kjer jo je zadrževal približno 15 minut. Medtem je drugi storilec vstopil v hišo, pregledal njeno notranjost ter odtujil denar in nakit.

Eden od osumljencev je moški, star približno 30 let, visok okoli 180 centimetrov, srednje postave in svetlih skodranih las. Oblečen naj bi bil v črna oblačila. Po doslej zbranih podatkih sta se storilca na kraj pripeljala s srebrnim vozilom daljše izvedbe. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in poskušajo izslediti storilca. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Z lažnimi izgovori vstopajo v zaupanje ljudi

Na Policijski upravi Ljubljana opozarjajo, da se v zadnjem obdobju srečujejo z drznimi tatvinami iz stanovanjskih hiš, pri katerih storilci uporabljajo vedno bolj prefinjene načine zavajanja. Žrtve pogosto šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bile okradene. Storilci se na domovih predstavljajo kot serviserji, delavci elektro podjetij, odkupovalci starega železa ali osebe, ki naj bi opravljale sanacijo odtokov oziroma si ogledovale teren za postavitev novih daljnovodov. Z različnimi izgovori stanovalce zvabijo iz hiše ali jih zamotijo na drugem delu nepremičnine.

Medtem ko eden od njih skrbi za to, da je pozornost lastnika preusmerjena, drugi vstopi v hišo, pregleda prostore in poišče predvsem denar ter nakit. Ko opravi svoje, storilec hišo zapusti, njegov pajdaš pa se od žrtve pogosto celo vljudno poslovi, kot da se ne bi zgodilo nič nenavadnega.

Najpogosteje so tarča starejši občani

Policija opozarja, da so žrtve tovrstnih tatvin predvsem starejši ljudje, ki jih storilci lažje zmedejo in prepričajo, da jim zaupajo. Posledice so lahko zelo hude, saj nekaterim ukradejo tudi vse življenjske prihranke. »V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja,« je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Ob tem policija poziva svojce, sosede in druge, naj se s starejšimi pogovorijo o tovrstnih prevarah ter jih opozorijo na načine, kako delujejo storilci.

Policija svetuje previdnost: Neznancev ne spuščajte v hišo

Občanom svetujejo, naj imajo nenapovedane obiskovalce ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v notranjost doma. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas, naj jo vedno zaklenejo, ključ pa vzamejo s seboj. Pomembno je tudi, da si poskušajo zapomniti čim več podrobnosti o sumljivih osebah – njihov videz, oblačila, način govora in morebitne posebnosti. Pozorni naj bodo tudi na vozilo, s katerim so se pripeljali, predvsem na znamko, barvo, tip in registrsko številko.

Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj o tem nemudoma obvestijo policijo na številko 113 ali se obrnejo na najbližjo policijsko postajo.