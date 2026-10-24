V blejski občini se je izgubil otrok, nato še oče, številne službe so posredovale

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o iskalni akciji, ki se je danes dogajala na območju občine Bled. Iskali so dve osebi, in sicer očeta in njegovega otroka, ki sta se izgubila. K sreči se je vse skupaj dobro končalo, saj so ju našli. Na videz običajen dan v naravi se je tako za družino spremenil v neprijetno preizkušnjo, ki je zahtevala obsežno iskalno akcijo.

Najprej se je izgubil otrok, nato še oče

Z omenjene uprave so na spletni strani zapisali, da se je ob 12.57 na gozdni poti na območju Homa v občini Bled izgubil otrok, za tem pa se je med iskanjem izgubil tudi njegov oče. Tako sta se na istem območju znašla v težavah kar dva člana družine.

V iskalni akciji je sodelovalo več služb. Pogrešana so iskali reševalci Gorske reševalne službe Radovljica, vodniki reševalnih psov gorske reševalne službe ter gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Zasip in Prostovoljnega gasilskega društva Podhom, ki so očeta našli in ga pospremili v dolino. Po informacijah uprave je otrok medtem sam sestopil. Dogodek je še en opomin, kako hitro se lahko tudi na gozdnih poteh znajdemo v težavah, če izgubimo orientacijo.