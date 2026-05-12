V Bodoncih na Goričkem travo gojila tudi obetavna deskarja

STARA PODRTIJA Z MODERNO KAMERO

Med pakiranjem mamil v Bodoncih zasačili tudi brata Žilaji. Propadajoče hiše na Goričkem niso kupili, da bi v njej živeli.

Pred zdaj že davnimi časi so občila poročala o dveh nadobudnih bratcih, tedaj 10-letnem Danielu in štiri leta starejšem Kristianu Žilajiju, ki se jima je v deskanju prostega sloga obetala uspešna kariera. Toda kaj, ko ju je življenje očitno popeljalo na kriva pota in od prejšnjega tedna sta celo v priporu. Vse skupaj pa se je začelo z informacijo policistom, da iz zanemarjene, zapuščene in že nekaj časa nenaseljene hiše v Bodoncih na Goričkem prihajajo čudni zvoki. Stara podrtija z moderno kamero Soboški kriminalisti so bili torej pred kakim mesecem obveščeni, da naj bi se v tej skrivnostni ...