V bolnišnici za posledicami nesreče umrl 67-letnik

Tragična prometna nesreča, v kateri je umrl starejši moški, se je zgodila v sredo okoli 16. ure v Radmirju. Tam je 76-letni voznik osebnega vozila nenadoma zapeljal na travnik in nato čez cesto ter po približno 100 metrih vožnje trčil v betonsko škarpo. »Voznik je na kraju nesreče umrl. To je letošnja 14. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.

V UKC Ljubljana je za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila 8. septembra, umrl 67-letni moški.

Trbulinova je poročala tudi o hudi prometni nesreči s pobegom. »Okoli 17.30 smo bili obveščeni, da se je na Bregu, na območju Mežice, zgodila prometna nesreča s pobegom. V njej je bil huje poškodovan kolesar,« je pojasnila. Kot so ugotovili policisti, je voznik osebnega vozila vozil po regionalni cesti iz smeri Mežice proti Žerjavu. V desnem nepreglednem ovinku je zapeljal na nasprotni vozni pas in s sprednjim levim delom vozila trčil v robnik ter leseno ograjo kolesarske steze in drsel ob njej. V tistem je po nasprotnem smernem vozišču pripeljal 73-letni kolesar, v katerega je voznik trčil. Kolesar se je v trčenju izredno hudo poškodoval, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Maribor. Povzročitelj prometne nesreče je s kraja nesreče peš pobegnil, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč. Iskanje voznika še poteka, smo izvedlei včeraj. Poškodovanega kolesarja je posadka helikopterja Slovenske vojske z ekipo HNMP prepeljala v UKC Maribor.

Umrl v bolnišnici

V UKC Ljubljana je za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila 8. septembra ob 7.46 v Ilirski Bistrici, umrl 67-letni moški. Takrat so policisti poročali, da je na prehodu za pešce 79-letni voznik osebnega avtomobila trčil v 67-letnega pešca. Ta se je v nesreči huje poškodoval, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana. V sredo so od tam torej policiste obvestili, da je žal umrl zaradi poškodb.

Pred kolesarko je skočila veverica, zaradi izogibanja tej je ženska zgubila nadzor, padla in se hudo poškodovala.

V sredo okoli 17.30 je v naselju Matena pri Ljubljani kolesar pri zavijanju desno zaradi neprilagojene hitrosti padel in trčil v vozilo voznice, ki je pripeljala nasproti. Pri tem se je kolesar huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. »Policisti vodijo prekrškovni postopek,« sporočajo z ljubljanske policijske uprave. Huda prometna nesreča se je v sredo zgodila tudi v Logarski dolini. Pred kolesarko, ki je vozila iz smeri Pavličevega sedla proti Logarski dolini, je skočila veverica, zaradi izogibanja pa je zgubila nadzor, padla in se hudo poškodovala. Kolesarko, državljanko Poljske, so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.

Hudo pa sta bila v nesreči, ki se je zgodila včeraj malo po 9. uri, na Kocljevi ulici v Murski Soboti poškodovana pešca. Voznica osebnega avtomobila je pri parkiranju v označen parkirni prostor za zdaj še iz neznanega razloga zapeljala čez robnik parkirnega prostora na pločnik, kjer sta bila v tistem dva pešca, ter ju zbila. Policisti preiskujejo vse okoliščine in preiskujejo sum kaznivega dejanja.