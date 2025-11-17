  • Delo d.o.o.
NA OBMOČJU VRBINE

V Brežicah otrokom zasegli 450 prepovedanih petard (FOTO)

O nevarnem ravnanju otrok so obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.
Zasežene petarde FOTO: PP Brežice
Zasežene petarde FOTO: PP Brežice
A. G.
 17. 11. 2025 | 22:10
V petek, 14. novembra, popoldne so policisti Policijske postaje Brežice posredovali na območju Vrbine, kjer so prijavili moteče pokanje petard. Na kraju so izsledili štiri otroke in jim zasegli 450 petard, s čimer so preprečili morebitne poškodbe in požarno nevarnost.

»Policisti so starše otrok obvestili o nevarnem ravnanju in na sodišče naslovili obdolžilne predloge,« je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Otroci so petarde uporabljali v naseljenem območju, kar je ogrožalo mimoidoče in premoženje, policija pa ponovno opozarja na nevarnosti neustrezne uporabe pirotehničnih sredstev.

22:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
17. 11. 2025 | 22:10
21:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
V METLIKI

Ker mu je vrgel kamen v avtomobil, ga je 27-letnik brcnil in udaril v glavo

Policisti so takoj vzpostavili javni red in mir ter ugotovili identiteto vpletenih oseb.
17. 11. 2025 | 21:48
21:20
Bulvar  |  Domači trači
POSEBNA DRUŽBA

Bi vam zaledenela kri? Poglejte, s katero živaljo je slovenski pevec gledal televizor (FOTO)

Pevcu Kristijanu Črnici je družbo delala precej velika kača, ki si je v trenutku, ko je bila narejena slika, kar malo prisvojila daljinski upravljalnik.
17. 11. 2025 | 21:20
20:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA OBMOČJU POSTOJNE

23-letnik najprej nadlegoval podnajemnika, potem fizično napadel še svojo mater

Policisti so mu izrekli prepoved približevanja.
17. 11. 2025 | 20:40
20:20
Novice  |  Svet
NADALJEVANJE PRITISKA NA MOSKVO

Washington stopnjuje napetosti, Kremelj besni zaradi te grožnje (VIDEO)

Trump napovedal nove sankcije državam, ki poslujejo z Rusijo.
17. 11. 2025 | 20:20
20:15
Novice  |  Svet
SRBIJA

Konec je gladovne stavke Dijane, ki je v hudi nesreči izgubila sina

Danes je novinarjem sporočila, da po 16 dneh končuje stavko, bo pa ostala pred srbskim parlamentom.
17. 11. 2025 | 20:15

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
