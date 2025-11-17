V Brežicah otrokom zasegli 450 prepovedanih petard (FOTO)

Galerija
V petek, 14. novembra, popoldne so policisti Policijske postaje Brežice posredovali na območju Vrbine, kjer so prijavili moteče pokanje petard. Na kraju so izsledili štiri otroke in jim zasegli 450 petard, s čimer so preprečili morebitne poškodbe in požarno nevarnost.
»Policisti so starše otrok obvestili o nevarnem ravnanju in na sodišče naslovili obdolžilne predloge,« je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.
Otroci so petarde uporabljali v naseljenem območju, kar je ogrožalo mimoidoče in premoženje, policija pa ponovno opozarja na nevarnosti neustrezne uporabe pirotehničnih sredstev.
