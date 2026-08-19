V Brežicah prišlo do ropa denarne ustanove, policija: V tem trenutku poteka intenzivna kriminalistična preiskava

Policisti sporočajo, da je v torek ob 15.32 prišlo do ropa denarne ustanove v Brežicah. »V tem trenutku še poteka intenzivna kriminalistična preiskava za razjasnitev vseh okoliščin kaznivega dejanja in identifikacije samega storilca. Zaradi interesa uspešne izvedbe preiskave vam v tej fazi podrobnejših informacij o poteku preiskave ne moremo posredovati. Ko bo mogoče, bomo javnost o ugotovitvah in nadaljnjih informacijah obvestili,« so javnost še obvestili s PU Novo mesto.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto sicer posredovali v 82 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 334 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali rop denarne ustanove v Brežicah, sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, goljufije, ponarejanja denarja in tatvin.