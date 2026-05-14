POŽAR

V celjskem grajskem gozdu trije mlajši fantje pekli mesne izdelke, ni se dobro končalo

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti bodo dva mladoletna fanta kazensko ovadili, so navedli na PU Celje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Mp Produkcija/pigac.si
M. U.
 14. 5. 2026 | 13:13
V ponedeljek zjutraj so celjske policiste obvestili, da je zagorelo v celjskem grajskem gozdu. Ogenj je zajel okoli 19.000 m2 površine.

Nameravali speči mesne izdelke ...

Trije mlajši fantje so namreč v soboto v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, saj so si nameravali speči mesne izdelke. Dim je opazil občan, ki je fante opozoril na nevarnost početja in jim naročil naj ogenj takoj pogasijo ter pogorišče zasujejo z zemljo.

Ker ognja niso temeljito pogasili, se je tlenje razširilo na suho podrast gozda, zaradi česar se je ogenj iz sicer zasutega kurišča razširil po gozdu.

Pri gašenju gozdnega požara je sodelovalo 90 gasilcev Poklicne gasilske brigade Celje in predstavniki devetih društev Gasilke zveze Celje. Pri gašenju požara iz zraka sta sodelovali tudi dve letali.

Morali izklopiti visokonapetostni daljnovod

Zaradi gašenja gozdnega požara je bilo potrebno izklopiti visokonapetostni daljnovod in srednje napetostni distribucijski krožni vod, zaradi česar je za dobre tri ure brez elektrike ostalo okoli 350 odjemalcev električne energije.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti bodo dva mladoletna fanta kazensko ovadili, so še navedli na PU Celje.

požarCeljeogenjgasilcigozdovi
