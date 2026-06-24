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VSE JE BILO V DIMU

V Celju zaspala s prižgano cigareto, ni se dobro končalo

Gasilci so evakuirali stanovalce, žensko pa bodo policisti ovadili.
Posredovali so tudi reševalci nujne medicinske pomoči. FOTO: Bralec Branko
Posredovali so tudi reševalci nujne medicinske pomoči. FOTO: Bralec Branko
B. K. P.
 24. 6. 2026 | 08:44
1:08
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V torek je okrog 14.20 zagorelo v stanovanjskem bloku na Iršičevi ulici v Celju. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so na intervencijo odhiteli gasilci PGE Celje in PGD Ostrožno ter zavarovali kraj dogodka, iz stanovanja rešili stanovalko, evakuirali ostale stanovalce, dokončno pogasili požar, v stanovanju odklopili elektriko in zaprli plinsko jeklenko ter prezračili celotno stavbo.

Na prizorišče so prišli tudi reševalci nujne medicinske pomoči, ki so oskrbeli stanovalko, ki se je nadihala dima, ter policisti Policijske uprave (PU) Celje. Ti so na kraju ugotovili, da je ženska s prižgano cigareto zaspala, zaradi česar se je ležišče vnelo, dim pa se je razširil po stanovanjskem bloku, so danes sporočili s celjske policijske uprave. »Policisti bodo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti,« so še dodali.

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