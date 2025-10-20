V čelnem trčenju treh vozil pri Novem mestu 27-letnik hudo poškodovan

17. oktobra, nekaj pred 17. uro, se je v Smolenji vasi zgodila huda prometna nesreča z udeležbo treh vozil. Policisti prometne postaje Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je trčenje povzročil 27-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil za voznico osebnega avtomobila iz smeri Rateža proti Novemu mestu.

V Smolenji vasi je voznica osebnega avtomobila nameravala zaviti levo in zmanjšala hitrost, 27-letnik pa je zapeljali na levo smerno vozišče, ravno ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 22-letni voznik tovornega vozila. Med vozili je prišlo do čelnega trčenja.

Hudo poškodovanega 27-letnika so reševalci oskrbeli in prepeljali v bolnišnico. Policisti še preiskujejo vse okoliščine nesreče in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.