V centru Ljubljane kolesar zbil peško, z njo je hudo

Včeraj, okoli 12. ure, se je na območju centra Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in peška. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje kolesarja, ki je trčil v peško, ki se je v nesreči huje telesno poškodovala. Njeno življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 378 klicev, 128 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 30 nanašalo na kriminaliteto, 49 na javni red in mir, ter 27 na prometno varnost. S področja prometne varnosti so obravnavali 9 prometnih nesreč z materialno škodo in nesrečo v kateri je bila huje poškodovana peška.

