V centru Ljubljane sedla na klop in ostala brez torbice

V noči na četrtek so bili policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana obveščeni o drzni tatvini. Zagrešil jo je zlikovec na Petkovškovem nabrežju, kjer je na klopi sedela turistka, moški pa je prišel do nje in ji ukradel torbico. Njegovo početje ni ostalo neopaženo in policisti so ga na podlagi danega opisa že kmalu po prijavi izsledili na Tržaški cesti.

Pri njem so našli ukradene predmete, ki so jih vrnili oškodovani turistki, 29-letnemu tujcu pa je bilo odrejeno pridržanje. Policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.