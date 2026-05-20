V Cerkljah odkrili prirejene prostore za gojenje konoplje: zasegli skoraj 400 sadik (FOTO)

Policistom Policijske postaje Kranj je prišlo na uho, da se moška ukvarjata s prepovedanimi drogami. »Po vseh zbranih obvestilih in na podlagi pridobljene odredbe Okrožnega sodišča so v Kranju opravili hišno preiskavo stanovanjskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem,« je pojasnil Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. Odkrili so pravi laboratorij za gojenje prepovedane konoplje. »Devetintrideset in 46 let stara osumljenca sta imela v tem objektu več prirejenih prostorov z umetno razsvetljavo, sistemom za nadzor vlažnosti ter samostojnim namakalnim sistemom za gojenje prepovedane droge. V njih so policisti našli in zasegli nekaj manj kot 400 sadik prepovedane konoplje,« je najdbo opisal predstavnik gorenjskih policistov. Poleg sadik so našli in zasegli še okoli dva kilograma posušenih rastlinskih delcev prepovedane konoplje in druge predmete, ki bodo pomembni za nadaljnji kazenski postopek.

Kradla elektriko

To pa ni bilo vse. Osumljenca sta za gojenje prepovedane droge v prirejenih prostorih električne naprave namreč priklopila na električno omrežje mimo uradnega števca elektro distributerja in ga s tem dejanjem oškodovala za okoli dva tisoč evrov. Kot je še pojasnil Brajič, so 39-letnemu osumljencu z območja Domžal in 46-letnemu osumljencu z območja Ljubljane na kraju samem odvzeli prostost in zanju odredili pridržanje. »V nadaljevanju sta bila zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je na predlog državne tožilke Okrožnega državnega tožilstva v Kranju zoper 39-letnega osumljenca z območja Domžal odredil pripor,« je še dodal.

Zasegli so tudi dva kilograma že posušene prepovedane konoplje.

Za očitano kaznivo dejanje je sicer predpisana kazen zapora od enega do desetih let. Policisti pa še niso zaključili preiskave, saj preverjajo še morebitna druga kazniva dejanja, ki bi jih lahko storila osumljenca. »O vseh nadaljnjih ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« je sklenil Brajič.