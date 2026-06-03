V Cerknem pred avtobus zapeljal 57-letnik, otroci z glavami udarili v sedeže, eden poškodovan

V Cerknem je v ponedeljek popoldne prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena avtobus in osebni avtomobil. Po podatkih Policijske uprave Nova Gorica se je nesreča zgodila okoli 14.20 na Goriški cesti. Kot je pojasnil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica, je voznik avtobusa z nizko hitrostjo vozil po prometni površini med parkirišči v smeri od Cerknega proti Želinu, ko je pred avtobus zapeljal osebni avtomobil, ki ga je vozil 57-letni voznik.

Voznik avtobusa je skušal preprečiti trčenje z zaviranjem, vendar je kljub temu prišlo do oplazenja med voziloma. Materialna škoda je bila po prvih ugotovitvah manjša. Zaradi nenadnega zaviranja je več otrok, ki so bili potniki na avtobusu, z glavo udarilo v sedeže pred seboj. Zdravstveni delavci pri pregledu na kraju dogodka pri večini otrok niso ugotovili poškodb, eden izmed njih pa je utrpel lažjo poškodbo glave. Reševalci so ga odpeljali v Zdravstveni dom Idrija, kjer je prejel zdravniško oskrbo.

Na kraju nesreče so poleg policistov Policijske postaje Idrija in reševalcev Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Idrija posredovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno. Policija bo zoper povzročitelja prometne nesreče uvedla ustrezen prekrškovni postopek.