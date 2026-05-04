V delovni nesreči na območju Velenja umrl mlad veterinar: »S svojo brezmejno ljubeznijo do živali ...«

Velenje je v soboto proti večeru pretresla novica, da je v delovni nesreči na območju Škal umrl 38-letni kmetovalec. Kot so sporočili s PU Celje, je 38-letnik – po naših informacijah gre za Nejca Arliča, po izobrazbi veterinarja, ki je za seboj pustil tri majhne otroke – z viličarjem prelagal betonske rešetke. Med vzvratno vožnjo je zapeljal prek roba dvorišča, pri tem pa se je viličar prevrnil in ga pokopal pod seboj. Kljub hitri pomoči je 38-letnik na kraju nesreče umrl.

Osrečeval mnoge

Na družbenih omrežjih so se zvrstile objave sožalja, oglasili so se tudi iz Društva za zaščito konj. Med drugim so zapisali, da je bil »Nejc izjemen veterinar, specializiran za drobnico, govedo in kopitarje, ki je s svojo brezmejno ljubeznijo do živali osrečeval mnoge. Vedno nas je navduševal s svojim veseljem in znanjem, ko je z entuziazmom pripovedoval o svojih kravah in kozah. Njegova sposobnost, da je z nami delil svoja znanja in odgovarjal na naša vprašanja, je bila neprecenljiva. Za njim bo ostala velika praznina, ki je ne bo enostavno zapolniti. Še danes se nam zdi, da je novica o njegovi smrti samo sanje, nekaj nedoumljivega, kar se ne bi smelo zgoditi.«