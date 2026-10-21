V Divači trčila kombi in tovornjak, dve osebi v bolnišnici

Davi nekaj po 8. uri sta na Lovski cesti v Divači trčila kombinirano in tovorno vozilo. Dva poškodovana v nesreči so sežanski reševalci prepeljali v izolsko bolnišnico, je zapisano v dnevnem biltenu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Kot so še dodali, so gasilci iz Sežane in Senožeč zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulatorja. Reševalcem so nudili pri oskrbi in prenosu dveh poškodovanih oseb do reševalnega vozila, s katerim so ju nato odpeljali v bolnišnico.