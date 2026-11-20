Policisti so ob 8.25 v Dobruški vasi preverjali prijavo nasilja med partnerjema. Po zbiranju obvestil so ugotovili, da do nasilja ni prišlo, zoper prijaviteljico pa bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi lažne prijave.

Kaj je prijaviteljica navedla in na podlagi česa so policisti ugotovili, da prijava ni bila resnična, iz kratkega policijskega obvestila ni razvidno. Prav tako niso navedeni razlogi za njeno ravnanje.

Za namerno lažno naznanitev do 600 evrov

Lažna prijava lahko prijavitelju prinese denarno kazen. Zakon o varstvu javnega reda in miru v 23. členu določa, da se z globo od 300 do 600 evrov kaznuje tisti, ki z namerno lažnim naznanilom prekrška po tem zakonu povzroči posredovanje policije, občinskih redarjev, reševalcev ali gasilcev.

Pri tem je bistveno namerno ravnanje. Iz te zakonske zahteve izhaja, da prijave, pri kateri se sum ne potrdi, ni mogoče že samo zaradi takšnega izida avtomatično označiti za lažno. Za navedeni prekršek mora iti za namerno neresnično naznanilo, ki sproži posredovanje pristojnih služb. V obvestilu o dogodku v Dobruški vasi konkretni člen zakona in višina morebitne globe nista navedena. Policisti so za zdaj napovedali uvedbo postopka.

Oktobra prijavila pretep, ki ga ni bilo

Podoben primer smo obravnavali že oktobra. Kot smo poročali, so policisti v Novem mestu ob 0.25 prejeli prijavo domnevnega pretepa in odšli preverit dogajanje. Na kraju so ugotovili, da prijava ni bila resnična, zato so napovedali postopek zoper prijaviteljico zaradi lažne naznanitve prekrška.

Prijavo nasilja sicer lahko poda vsakdo, ne le oseba, ki ga doživlja, temveč tudi priča oziroma nekdo, ki zanj izve. Policija pojasnjuje, da je prijavo mogoče vložiti na policijski postaji, v nujnih primerih, ko je potrebna takojšnja intervencija, pa je treba poklicati 113.