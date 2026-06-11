V Dolomitih se je na ferati smrtno ponesrečila 54-letna vzgojiteljica Tadeja

OMAHNILA V SMRT

Poleg svoje družine je zapustila tudi številne generacije otrok, ki jih je vzgajala.

Zelo obsežna iskalna akcija pogrešane slovenske planinke v italijanskih Dolomitih na območju Cortine d'Ampezzo se je žal končala tragično. »Na žalost se je zgodilo najhujše. V mislih smo z njeno družino,« so po koncu intervencije zapisali gorski reševalci iz društva Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS in opisali, da se je usodni padec zgodil na začetku slikovite krožne ferate Giovanni Barbara pri slapu Fanes - Cascata di Fanes, ki je z 90 metri višine najvišji v Dolomitih. Kot kaže, ji je že v nedeljo zjutraj zdrsnilo na izpostavljenem pobočju nad sotesko, omahnila je okoli 40 ...