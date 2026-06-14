V domu starejših novačili lastnike covidnih bonov

PANDEMIJA

Tožilstvo Robertu Celcu očita, da je preslepil državo s covidnimi boni.

Poldrugo uro je trajal zagovor Roberta Celca, nekdanjega direktorja Javnega zavoda Raziskovalno-izobraževalnega središča (RIS) Dvorec Rakičan. Obtoženega je pred sodnico Simono Vinkovič Škalič na okrajno soboško sodišče poslal višji državni tožilec Drago Farič. V obtožnici je zapisal, da so v RIS Dvorec Rakičan pri unovčevanju turističnih bonov med epidemijo covida-19 fiktivno prikazovali storitve, ki so bile določene z boni, v praksi pa niso bile izvršene. Faričev izračun kaže, da je država javnemu zavodu na podlagi neupravičeno unovčenih bonov izplačala skoraj 800.000 evrov. Covidne ...