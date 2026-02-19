V Domžalah na delu drzna tatica! Objela jo je in ji z vratu snela verižico

Policisti so bili v sredo obveščeni o drzni tatvini na območju Domžal. Po do sedaj zbranih obvestilih je osumljenka zamotila oškodovanko z zbiranjem podpisov za društvo, pri čemer jo je objela. Med tem ji je iz vratu snela verižico in jo odtujila.

Opis neznanke

Stara je okoli 30 let, visoka cca 165 cm, srednje postave, temno rjavih las s paž frizuro, govorila je slovensko. Oblečena je bila v krajšo bundo temno rjave barve. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.