V Dravogradu ukradel službeno vozilo, a je pozabil na GPS

Celjski policisti so bili v ponedeljek zjutraj obveščeni, da je neznani storilec izpod nadstreška podjetja v Dravogradu ukradel službeno vozilo. Ker je bilo vozilo opremljeno z GPS lokatorjem, so ga lastniki izsledili na naslovu v Mežici in o tem obvestili policiste. Policisti policijske postaje Ravne na Koroškem so odšli na lokacijo in osumljenemu vozilo in ključe vozila zasegli in po opravljenih postopkih vrnili lastniku.

Povzročil prometno nesrečo

Vozilo je bilo poškodovano, saj je osumljeni ponoči povzročil prometno nesrečo in s kraja nesreče odpeljal. Zaradi tatvine vozila ga bodo kazensko ovadili, zaradi povzročitve prometne nesreče s pobegom sledi hitri postopek.

A to ni bilo edino ukradeno vozilo. Izpred stanovanjske hiše v Založah, na območju Policijske postaje Žalec, je neznani storilec ukradel cisterno za biološko čistilno napravo.