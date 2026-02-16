V Dražgošah spet oskrunili spomenik, oglasili so se zaprepadeni poslanci Levice (FOTO)

Domačini v Dražgošah so v nedeljo na plošči kostnice tamkajšnjega spomenika opazili kljukasti križ, ki so ga že uspeli delno očistiti, zadevo pa so prijavili policiji, je za STA povedala predsednica Krajevne skupnosti Dražgoše - Rudno Marjeta Demšar. »Gre za grobo skrunitev spomenika, dejanje je vsega obsojanja vredno,« meni Demšarjeva, »upamo, da bo policija zadevo tokrat raziskala,« še dodaja. To namreč ni prva takšna skrunitev spomenika.

Na Policijski upravi Kranj so za STA potrdili, da so prejeli prijavo skrunitve. V zvezi z zadevo bo izjavo za javnost danes v Ljubljani podal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan. Spomenik v Dražgošah je postavljen v spomin na dražgoško bitko. Odvijala se je med 9. in 11. januarjem 1942, v njej se je Cankarjev bataljon spopadel z Nemci, bila pa je to ena večjih bitk med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Prvi velik upor na naših tleh skupaj z borbo v Rovtu nad Selško dolino in množično decembrsko poljansko vstajo predstavlja pomembno trilogijo bojev, saj je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske, so večkrat poudarili organizatorji vsakoletnih spominskih slovesnosti v Dražgošah.

Partizani so se po bitki in ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico, Nemci pa so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo v januarju in februarju 1942 popolnoma porušili. V kostnici, na plošči katere se je tokrat pojavil kljukasti križ, so posmrtni ostanki ubitih partizanov in domačinov.

Asta Vrečko na omrežju Facebook delila zaskrbljen zapis

Po podobnih primerih na Ministrstvu za kulturo in v Kopru to kaže na porast sovraštva in nestrpnosti v družbi, zapisuje Asta Vrečko. Svastika kot simbol nacistične ideologije predstavlja genocid, rasizem in uničevanje narodov, med njimi tudi Slovencev. V stranki Levica so zato zahtevali kazenski pregon storilcev ter poudarili, da takšna dejanja niso zgolj vandalizem, temveč napad na zgodovinski spomin, človeško dostojanstvo in slovensko državo, ki ga je treba najostreje obsoditi, še povdarja.

Podoben zapis je delil tudi nekdanji poslanec Levice, Primož Siter.