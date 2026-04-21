V eksploziji plina in požaru v Mirni Peči poškodovana oseba

V starejšem objektu v Mirni Peči je v ponedeljek dopoldne zaradi uhajanja plina iz plinske jeklenke prišlo do eksplozije in požara. Pri tem je ena oseba v požaru utrpela opekline, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci in jo odpeljali v bolnišnico.

Policisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo, po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.