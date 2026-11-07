V eni noči kar dva filmska ropa: razstrelili bankomat in z avtomobilom zapeljali v zlatarno (FOTO)

V KRANJU

Zaskrbljeni domačini menijo, da mesto postaja slovenski Teksas.

Razstreljen bankomat, avtomobil, ki kot v akcijskem filmu prebije vhod v trgovski center, nato pa tatovi izginejo v noč z večjo količino nakita, pokanje petard v stanovanjskem naselju Planina, kjer se stanovalci počutijo, kot da bi bili na fronti ... To niso prizori iz nove kriminalne serije, temveč resnično dogajanje v Kranju. V noči na petek so tam izvedli kar dve nadvse drzni akciji. Prva se je zgodila v južnem delu mesta, na Drulovki, druga v trgovskem centru Merkur na Primskovem. Med prebivalci se zato vse bolj širi zaskrbljenost zaradi varnostnih razmer v prestolnici Gorenjske, ki ji ...