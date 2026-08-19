V garažni hiši v Piranu izbruhnil spor: 30-letnik udaril 70-letnika, ta je z glavo udaril ob tla

Policisti Policijske uprave Koper so bili ob 18.34 obveščeni o nasilnem dogodku v garažni hiši v Piranu. Po dosedanjih ugotovitvah je do spora prišlo zaradi parkiranja na parkirnem mestu, namenjenem invalidom, dogodek pa se je končal s hudimi poškodbami približno 70-letnega moškega. Po prijavi je moški drugega moškega potisnil, zaradi česar je ta padel na tla in se pri tem poškodoval. Ker mu je postalo slabo, so bili na kraj napoteni tudi reševalci.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil povod za spor neustrezno parkiranje na mestu, rezerviranem za invalide. Oškodovanec, star okoli 70 let, je želel preprečiti takšno parkiranje. Pri tem naj bi ga drugi udeleženec, približno 30-letni moški, udaril z dlanjo v obraz. 70-letnik je po udarcu padel na tla in z glavo udaril ob tla. Zaradi poškodb so ga reševalci najprej odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, nato pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Osumljenca policisti izsledili v bližini

Policisti so v garažni hiši našli vozilo osumljenca, njega samega pa so pozneje opazili v bližini. Ob prihodu policistov je bil močno pod vplivom alkohola. Policisti so mu zato odredili strokovni pregled, s katerim bodo preverili prisotnost alkohola, zdravil in prepovedanih drog.

Primer policisti še obravnavajo. Dogodek so opredelili kot kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe.