V Godiču gorela hiša, v Brdcah gospodarsko poslopje

V petek popoldan so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru ene izmed hiš v Godiču. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Po prvih podatkih naj bi zagorelo v drvarnici ob hiši, ki je pogorela v celoti, požar pa se je razširil tudi na ostrešje hiše. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Celjski policisti pa so bili okoli pol dveh zjutraj obveščeni o požaru v Brdcah, na območju Vojnika. Ogenj je v celoti uničil gospodarsko poslopje. Vzrok požara še ni potrjen. Z ogledom kraja požara bodo nadaljevali jutri.