V gorah letos ugasnilo že rekordnih 49 življenj

V slovenskih gorah je v zadnjih treh letih tudi pozimi poleg planincev mogoče opaziti izjemno povečano število tako imenovanih gorskih turistov. To so neizkušeni obiskovalci, ki ne poznajo tveganj zimskih razmer. A sneg, led, nizke temperature in krajši dnevi zahtevajo veliko več znanja, izkušenj in odgovornosti kot poleti, drugače se tura lahko spremeni v tragedijo. Teh je bilo letos rekordno veliko. V gorah je od začetka leta do včeraj ugasnilo kar 49 življenj, to je daleč največ v zadnjih 20 letih oziroma od leta 2006, odkar GRZS objavlja javne podatke. V lanskem letu, na primer, je do 10. decembra umrlo 33 ljudi, v vsem letu 37.

Podnebne spremembe prinašajo pogostejše vremenske ekstreme, skalne podore, padajoče kamenje.

Na zahtevnost tur in na še druge zimske pasti je ob začetku zimske planinske sezone opozorila Planinska zveza Slovenije (PZS) na včerajšnji novinarski konferenci v Domu pod Storžičem nad Tržičem. Kot rešitev in dobro izbiro za vse tiste, ki bi tudi pozimi radi hodili v gore, pa še nimajo izkušenj, naša največja planinska organizacija letos vabi in spodbuja, naj razmislijo o nižjih in sredogorskih ciljih, kjer je nevarnosti manj. »Gore se spreminjajo, podnebne spremembe prinašajo pogostejše vremenske ekstreme, skalne podore, padajoče kamenje,« opozarja podpredsednik PZS Martin Šolar. »Vse to povečuje tveganja, v visokogorju še posebej, zato je sredogorje pozimi primernejše.«

Spremljajte vreme

Strokovni sodelavec PZS, gorski vodnik in alpinistični inštruktor Miha Habjan opozarja, da so pozimi razmere bistveno zahtevnejše: »Krajši dan, mraz, težji dostop do izhodišč, slabša orientacija in nevarnost plazov zahtevajo veliko bolj premišljene odločitve. Tudi če se odpravimo na lažjo in manj zahtevno pot, tega ne smemo podcenjevati. Za takšne ture pozimi potrebujemo kakovostne visoke planinske čevlje, topla oblačila v več plasteh, rokavice, kape, sončna očala, prvo pomoč, zemljevid, čelno svetilko, rezervna oblačila in nekaj tople pijače. Pozimi imejmo s seboj tudi na lažjih turah verige ali dereze,« je pokazal Habjan in opozoril, da je uporaba verig, kakor se imenujejo derezice za po ravnem, močno odsvetovana v visokogorju.

Več nesreč kot lani vse leto Dozdajšnje število letošnjih nesreč je že preseglo število vseh lani, predvsem pa izstopa število smrtno ponesrečenih v gorah. Teh je bilo do zdaj kar 49. Gorski reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so imeli letos že 639 intervencij, medtem ko so jih imeli lani do 10. decembra 596, umrlo je 33 ljudi. V vsem lanskem letu so imeli 629 intervencij in 37 mrtvih.

Veliko nesreč je povezanih z nepoznavanjem vremenske napovedi. »Danes so zanesljive napovedi oddaljene en klik, a se številni sploh ne pozanimajo o vremenu. Prav tako se ne pripravijo na turo,« pravi Habjan, ki priporoča uporabo aplikacije maPZS, ARSO in spletnih strani PZS ter GRZS.

Težave s kadrom

Predsednik PD Tržič Uroš Ahačič je vse ljubitelje gora povabil tudi v tržiški konec, kjer PD Tržič upravlja štiri priljubljene planinske koče, in sicer domove pod Storžičem, na Kofcah, Zelenici in Dobrči, kar je velik izziv za društvo. »Standardi so kot v dolini, stroški pa mnogo višji. Koče so stare, prihodki ne zadostujejo, prostovoljcev je manj, starejše generacije se upokojujejo, mlajši pa se za delo v kočah težko odločajo.« Poudarja, da ljudje vidijo le polne terase ob lepih vikendih, ne pa praznih dni v slabem vremenu, ko koče kljub temu obratujejo.

Uroš Ahačič je opozoril na kadrovsko pomanjkanje v planinskih kočah. FOTO: Tina Horvat

Miha Habjan je ob koncu še opozoril na trenutne razmere. »Čeprav so temperature po Sloveniji ta december visoke, v gorah vladajo zimske razmere. Nad 2500 metri je lahko več kot meter snega. Zlasti na prisojnih legah se sneg podnevi tali, ponoči pa zmrzne, zato je tam več možnosti za poledenelo podlago. Večina planinskih poti skupaj z markacijami je v visokogorju zasneženih, kar otežuje orientacijo. Skratka, v visokogorju je prava zima, in če se odpravljamo tja, moramo biti na turo ustrezno celostno pripravljeni!«

Miha Habjan je prikazal zimsko opremo. FOTO: Tina Horvat

Uporaba verig je močno odsvetovana v visokogorju. FOTO: Tina Horvat

Še bolj kot poleti je pomembna primerna gorniška oprema. FOTO: Tina Horvat