V gramoznici pri Ljutomeru utonil mladoletnik

V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem lovit ribe, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili o pogrešanem mladoletniku obveščeni nekaj po 7. uri zjutraj. Na kraj dogodka so takoj napotili ljutomerske policiste, ki so začeli zbirati obvestila in iskati pogrešanega. Aktivirani so bili tudi gasilci in potapljači.

Mladoletnika so našli deset metrov od brežine gramoznice. Zdravnik je smrt potrdil na kraju in odredil sanitarno obdukcijo.

Policisti bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo.