V grozljivem obračunu v Piranu zbrcali tudi obe ženi, vpleteni sorodniki poslanke Hot

KDO BO ODGOVARJAL?

Dogodek je pretresel piransko novoletno vzdušje leta 2024. Dve leti pozneje sojenja ni na vidiku, zadeva šele v fazi vročanja.

Od domnevnega nasilništva v Piranu, v katerem naj bi trije člani znane družine iz Pirana brutalno obračunali s piranskim gasilcem, tolkli pa menda tudi tiste, ki so želeli napad ustaviti, bo decembra minilo že dve leti. Med obdolženimi so po naših podatkih brata in stric poslanke Socialnih demokratov Meire Hot ter piranski gasilec. Trojica naj bi obračunala s slednjim, ki naj bi se pred tem sprl z Mehmedom Hotom, očetom poslanke. 3 LETA ZAPORA GROZI za nasilništvo dveh ali več oseb. Policisti so konec januarja 2025 kazensko ovadili Tita in Marka Hota, Vejsila Hota ter gasilca. Državno ...