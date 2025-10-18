V hiši, ki je bila v lasti psihiatra Janeza Ruglja, Gregor zabodel žensko

Na domu pokojnega znanega psihiatra je 56-letnik hudo ranil dve leti mlajšo žensko. Policijski trakovi so bili napeljani daleč naokoli.
Galerija
Policija je hišo menda obiskala že večkrat, nazadnje pred nekaj dnevi. FOTO: Blaž Samec
»Policija je bila tu že pred četrto uro zjutraj,« so včeraj dejali sosedje hiše na Zasavski cesti 42 v Črnučah, kjer je ponoči tekla kri. Dopoldansko policijsko poročilo pravi, da je »56-letni osumljenec z ostrim predmetom huje poškodoval 54-letno žensko. Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo«.
S policijskim trakom je bil zaprt tudi pas ceste, ki pelje od hiše proti Črnučam. FOTO: Blaž Samec
Le ugibamo lahko, kaj se je v resnici dogajalo v hiši, ki je za starejšo generacijo ena bolj znanih v Ljubljani. Nekoč je bila namreč v lasti ...