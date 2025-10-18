V hiši, ki je bila v lasti psihiatra Janeza Ruglja, Gregor zabodel žensko

ČRNUČE

Na domu pokojnega znanega psihiatra je 56-letnik hudo ranil dve leti mlajšo žensko. Policijski trakovi so bili napeljani daleč naokoli.

»Policija je bila tu že pred četrto uro zjutraj,« so včeraj dejali sosedje hiše na Zasavski cesti 42 v Črnučah, kjer je ponoči tekla kri. Dopoldansko policijsko poročilo pravi, da je »56-letni osumljenec z ostrim predmetom huje poškodoval 54-letno žensko. Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo«. S policijskim trakom je bil zaprt tudi pas ceste, ki pelje od hiše proti Črnučam. FOTO: Blaž Samec Le ugibamo lahko, kaj se je v resnici dogajalo v hiši, ki je za starejšo generacijo ena bolj znanih v Ljubljani. Nekoč je bila namreč v lasti ...