V hišni preiskavi policisti zasegli več kot 250 sadik konoplje (FOTO)

Policisti so ta konec tedna na območju Trzina na podlagi odredbe sodišča pri 43-letnemu in 38-letnemu osumljencu opravili hišno preiskavo zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Odkrili so prirejen prostor za gojenje konoplje s pripadajočo opremo in zasegli več kot 250 sadik konoplje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Foto: PP Domžale

Foto: PP Domžale

Foto: PP Domžale

Zasežene predmete so policisti zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s policije