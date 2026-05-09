V hišni preiskavi pri Pivki zasegli drogo, tehtnice in skoraj 3000 evrov gotovine: ogrožen naj bi bil tudi petletni otrok

V okolici Pivke so policisti, ki jim je prišlo na uho, da se moški ukvarja s prodajo prepovedanih drog, vstopili v njegovo hišo in odkrili dokaze, ki so jih iskali. A še huje je, da bi bil zaradi neprevidno hranjene droge lahko ogrožen otrok. »Policisti Policijske postaje Postojna so 7. maja na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Kopru opravili osebno in hišno preiskavo pri 35-letnem osumljencu iz okolice Pivke. V hišni preiskavi so policisti zasegli belo grudasto snov, zavitek z rjavo prašnato snovjo in grudasto snov rjavozelene barve, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo,« je okoliščine najdbe opisal David Iskra, vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Koper.

Poleg droge so policisti zasegli še dve precizni tehtnici, več kosov manjših zip PVC-vrečk za pakiranje, kovinsko žlico in nekaj manj kot 3000 evrov gotovine v različnih apoenih.« Zaseženi predmeti oziroma snovi bodo poslani v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer bodo opravili ustrezne kemijske analize. Po opravljeni analizi zaseženih snovi bodo policisti na pristojno Okrožno državo tožilstvo v Kopru zoper 35-letnika podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog,« je pojasnil Iskra.

Zanemarjanje mladoletne osebe

To pa torej ni bilo vse, saj so policisti na kraju izvedbe hišne preiskave zaznali znake storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe. »Bela sipka snov, za katero se upravičeno domneva, da gre za prepovedano drogo, je bila v bivalnem prostoru, kjer bi jo lahko petletni otrok pomotoma zaužil. V tej zvezi bodo policisti zbrali še dodatna obvestila in dokaze ter v primeru utemeljenega suma zoper 35-letnika na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo,« smo izvedeli.